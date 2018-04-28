Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Баллиу
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
1 янв. 1992 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Метц
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Метц
1 : 1
Кан
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Ренн
1 : 2
Метц
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Метц
2
минуты: 1' - 90'
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
18:00
Метц
0 : 5
Лион
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
5
минуты: 1' - 90'
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Метц
1 : 1
Нант
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Метц
0
минуты: 1' - 90'
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Метц
20'
20'
20'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Труа
1
Метц
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Метц
0 : 1
Монпелье
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:45
был в запасе
Марсель
6
Метц
3
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Ницца
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
был в запасе
Монако
3
Метц
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Метц
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Метц
1
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
38'
38'
38'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Метц
0 : 3
Лилль
86'
86'
86'
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры