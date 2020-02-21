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Матье Удоль
№12
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
57'
57'
57'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Монпелье
1 : 1
Метц
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Метц
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Дижон
2 : 2
Метц
45'
45'
45'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
90'
90'
90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Метц
0
Ренн
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Лион
2
Метц
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
1
Нант
0
был в запасе