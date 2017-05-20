Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Папе Сане
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Кан
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
ПСЖ
1 : 1
Кан
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Кан
1
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Кан
0 : 1
Ренн
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Кан
0
Ренн
1
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Кан
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
0
Кан
1
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Нант
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Нант
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 2
Кан
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Метц
2
Кан
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Монпелье
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 88' - 90'
Кан
0
Монпелье
2
минуты: 88' - 90'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 33'
Бастия
1
Кан
1
минуты: 1' - 33'
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:00
Нант
1 : 0
Кан
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:00
минуты: 77' - 90'
Нант
1
Кан
0
минуты: 77' - 90'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
Кан
3 : 2
Лион
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
был в запасе
Кан
3
Лион
2
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
90'
90'
90'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
90'
минуты: 72' - 90'
Кан
3
Метц
0
минуты: 72' - 90'
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Кан
3
Дижон
3
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 69'
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 69'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
был в запасе
Марсель
1
Кан
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кан
1 : 0
Ницца
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Кан
1
Ницца
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 80' - 90'
Нанси
2
Кан
0
минуты: 80' - 90'
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Кан
0
Сент-Этьен
2
минуты: 70' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 79' - 90'
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 69' - 90'
Кан
1
Тулуза
0
минуты: 69' - 90'
Показать все игры