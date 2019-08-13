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Лента
Матч-центр
Моя команда
Патрик МакИлэни
№11
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
26 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
22:00
Дандолк
1 : 3
Слован
66'
66'
66'
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
22:00
был в запасе
Дандолк
1
Слован
3
был в запасе
07.08.2019
07 авг. 2019
ср
21:15
Слован
1 : 0
Дандолк
07.08.2019
07 авг. 2019
ср
21:15
был в запасе
Слован
1
Дандолк
0
был в запасе