Жозе Са
№93
Вратарь
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 янв. 1993 (27) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
Вулверхэмптон
-:-
Олимпиакос
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
-
Олимпиакос
-
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'