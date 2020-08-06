Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жозе Са
№93
Вратарь
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 янв. 1993 (27) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Вулверхэмптон
-:-
Олимпиакос
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
-
Олимпиакос
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
90'
90'
90'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'