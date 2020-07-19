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Аугусто Фелипе
№28
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 мая 1989 (31) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Хетафе
0 : 2
Атлетико
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Бетис
11.07.2020
11 июля 2020
сб
23:00
минуты: 61' - 90'
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 61' - 90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
Сельта
1 : 1
Атлетико
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
был в запасе
Сельта
1
Атлетико
1
был в запасе
30.06.2020
30 июня 2020
вт
23:00
Барселона
2 : 2
Атлетико
51'
51'
51'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
2 : 1
Алавес
27.06.2020
27 июня 2020
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Алавес
1
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетико
6'
6'
6'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Валенсия
2 : 2
Атлетико
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
66'
66'
66'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
18'
18'
18'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:30
18'
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
23:00
Атлетико
0 : 1
Барселона
73'
73'
73'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
39'
39'
39'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
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