Марио Гонсалес
№39
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 18:15
Сельта
0 : 1
Вильярреал
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 18:15
был в запасе
Сельта
0
Вильярреал
1
был в запасе
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
был в запасе
Леганес
3
Вильярреал
1
был в запасе