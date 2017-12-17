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Лента
Матч-центр
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Марио Гонсалес
№39
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
18:15
Сельта
0 : 1
Вильярреал
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
18:15
был в запасе
Сельта
0
Вильярреал
1
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Леганес
3
Вильярреал
1
был в запасе