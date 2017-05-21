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Сантос Борре
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Валенсия
1 : 3
Вильярреал
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
был в запасе
Валенсия
1
Вильярреал
3
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Вильярреал
0 : 0
Депортиво
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
был в запасе
Вильярреал
0
Депортиво
0
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:30
Барселона
4 : 1
Вильярреал
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:30
был в запасе
Барселона
4
Вильярреал
1
был в запасе
28.04.2017
28 апр. 2017
пт
21:45
Вильярреал
3 : 1
Спортинг
28.04.2017
28 апр. 2017
пт
21:45
был в запасе
Вильярреал
3
Спортинг
1
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
17:15
Вильярреал
2 : 1
Леганес
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
17:15
был в запасе
Вильярреал
2
Леганес
1
был в запасе
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
21:45
Алавес
2 : 1
Вильярреал
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
21:45
минуты: 67' - 90'
Алавес
2
Вильярреал
1
минуты: 67' - 90'
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
21:45
Вильярреал
3 : 1
Атлетик
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
21:45
был в запасе
Вильярреал
3
Атлетик
1
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
14:00
Вильярреал
2 : 3
Эйбар
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Вильярреал
2
Эйбар
3
минуты: 80' - 90'
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Вильярреал
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
минуты: 67' - 90'
Лас-Пальмас
1
Вильярреал
0
минуты: 67' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
был в запасе
Сельта
0
Вильярреал
1
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Вильярреал
2 : 0
Эспаньол
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
минуты: 88' - 90'
Вильярреал
2
Эспаньол
0
минуты: 88' - 90'
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
Осасуна
1 : 4
Вильярреал
01.03.2017
01 марта 2017
ср
23:30
минуты: 68' - 90'
Осасуна
1
Вильярреал
4
минуты: 68' - 90'
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:00
был в запасе
Севилья
0
Вильярреал
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:00
был в запасе
Вильярреал
2
Гранада
0
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:45
минуты: 83' - 90'
Вильярреал
0
Валенсия
2
минуты: 83' - 90'
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 68'
Депортиво
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 68'
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
22:45
Вильярреал
1 : 1
Барселона
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Вильярреал
1
Барселона
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:00
Спортинг
1 : 3
Вильярреал
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:00
минуты: 81' - 90'
Спортинг
1
Вильярреал
3
минуты: 81' - 90'
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 90' - 90'
Вильярреал
3
Атлетико
0
минуты: 90' - 90'
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Вильярреал
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
минуты: 80' - 90'
Леганес
0
Вильярреал
0
минуты: 80' - 90'
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