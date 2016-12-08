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Ювал Шабтай
№21
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
Саутгемптон
1 : 1
Хапоэль
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
минуты: 77' - 90'
Саутгемптон
1
Хапоэль
1
минуты: 77' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Хапоэль
3 : 2
Интер
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Хапоэль
3
Интер
2
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 45' - 90'
Спарта
2
Хапоэль
0
минуты: 45' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Хапоэль
0 : 0
Саутгемптон
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
0
Саутгемптон
0
был в запасе