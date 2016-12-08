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Матч-центр
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Лусио Мараньан
№22
Нападающий
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
Саутгемптон
1 : 1
Хапоэль
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
минуты: 68' - 90'
Саутгемптон
1
Хапоэль
1
минуты: 68' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Хапоэль
3 : 2
Интер
58'
43'
58'
43'
58'
43'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
58'
минуты: 1' - 75'
Хапоэль
3
Интер
2
минуты: 1' - 75'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 73'
Спарта
2
Хапоэль
0
минуты: 1' - 73'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Спарта
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 82'
Хапоэль
0
Спарта
1
минуты: 1' - 82'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Хапоэль
0 : 0
Саутгемптон
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 63'
Хапоэль
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 63'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Интер
0 : 2
Хапоэль
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 67'
Интер
0
Хапоэль
2
минуты: 1' - 67'