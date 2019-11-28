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Энтони Нвакаеме
№9
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
21 марта 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
был в запасе
Трабзонспор
0
Хетафе
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
90'
90'
90'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
90'
минуты: 65' - 90'
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 65' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Трабзонспор
2
Базель
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'