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Лента
Матч-центр
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Матан Охайон
№17
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
25 февр. 1986 (34) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
90'
90'
90'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
был в запасе