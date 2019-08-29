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Лоай Таха
№20
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
26 нояб. 1989 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
Хапоэль
0 : 3
Фейеноорд
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
0
Фейеноорд
3
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:30
Фейеноорд
3 : 0
Хапоэль
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Кайрат
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
Хапоэль
1 : 0
Лачи
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Хапоэль
1
Лачи
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
Лачи
1 : 1
Хапоэль
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лачи
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90'