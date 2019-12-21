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Матч-центр
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Джонатан Кафу
№42
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 июля 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'