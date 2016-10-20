Даррен Минен
№21
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Дандолк
1 : 2
Зенит
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Дандолк
1
Зенит
2
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Дандолк
1
Маккаби
0
был в запасе