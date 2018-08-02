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Лента
Матч-центр
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Габриэль Сава
№22
Вратарь
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Команда
Дандолк
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 янв. 1986 (34) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
18:30
АЕК
4 : 0
Дандолк
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
18:30
был в запасе
АЕК
4
Дандолк
0
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Дандолк
0 : 0
АЕК
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
был в запасе
Дандолк
0
АЕК
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Дандолк
2 : 1
Левадия
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
был в запасе
Дандолк
2
Левадия
1
был в запасе