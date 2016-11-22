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Матч-центр
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Жонас Гомес де Соуза
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Динамо
0 : 1
Лион
80'
80'
80'
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
минуты: 52' - 90'
Динамо
0
Лион
1
минуты: 52' - 90'
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
Динамо
0 : 1
Севилья
65'
65'
65'
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
минуты: 52' - 90'
Динамо
0
Севилья
1
минуты: 52' - 90'
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Динамо
0 : 4
Ювентус
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 48'
Динамо
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 48'
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Лион
3 : 0
Динамо
4'
4'
4'
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 85'
Лион
3
Динамо
0
минуты: 1' - 85'