Даниэль Попеску
№24
Защитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
20 февр. 1988 (32) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
ФКСБ
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
ФКСБ
0 : 0
Витория Гимараеш
88'
88'
88'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Млада Болеслав
0 : 1
ФКСБ
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Млада Болеслав
0
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
ФКСБ
2 : 3
Алашкерт
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Алашкерт
0 : 3
ФКСБ
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Алашкерт
0
ФКСБ
3
минуты: 1' - 90'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Милсами
1 : 2
ФКСБ
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Милсами
1
ФКСБ
2
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
ФКСБ
2 : 0
Милсами
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
ФКСБ
2
Милсами
0
был в запасе