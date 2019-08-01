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Матч-центр
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Богдан Митря
№3
Защитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
29 сент. 1987 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
90'
90'
90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Радник
2 : 0
Спартак
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Радник
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'