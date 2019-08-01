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Лента
Матч-центр
Моя команда
Аднан Аганович
№19
Полузащитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 окт. 1987 (32) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
0
Арис
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
34'
34'
34'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Арис
0
АЕЛ
0
минуты: 1' - 90'