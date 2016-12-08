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Боян Голубович
№14
Нападающий
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
Вильярреал
2 : 1
ФКСБ
68'
68'
68'
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 45' - 90'
Вильярреал
2
ФКСБ
1
минуты: 45' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
ФКСБ
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 45' - 90'
ФКСБ
2
Османлыспор
1
минуты: 45' - 90'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Цюрих
0 : 0
ФКСБ
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 72'
Цюрих
0
ФКСБ
0
минуты: 1' - 72'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
ФКСБ
1 : 1
Цюрих
63'
63'
63'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
63'
минуты: 1' - 80'
ФКСБ
1
Цюрих
1
минуты: 1' - 80'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
ФКСБ
1 : 1
Вильярреал
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 77'
ФКСБ
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 77'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Османлыспор
2 : 0
ФКСБ
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 45'
Османлыспор
2
ФКСБ
0
минуты: 1' - 45'