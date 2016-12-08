Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Квандво Дуа
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Янг Бойз
3 : 0
Астана
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 78' - 90'
Янг Бойз
3
Астана
0
минуты: 78' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Янг Бойз
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 77' - 90'
Олимпиакос
1
Янг Бойз
1
минуты: 77' - 90'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 88' - 90'
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
минуты: 88' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
Астана
0 : 0
Янг Бойз
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 81' - 90'
Астана
0
Янг Бойз
0
минуты: 81' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 86' - 90'
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
минуты: 86' - 90'