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Матч-центр
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Матео Кассейрра
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
09.03.2017
09 марта 2017
чт
21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
09.03.2017
09 марта 2017
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Аякс
1
Легия
0
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Легия
0
Аякс
0
был в запасе