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Хамза Чодури
№38
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Лестер Сити
-:-
Манчестер Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
-
Манчестер Юнайтед
-
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Лестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
минуты: 71' - 90'
Лестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 71' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
21:00
Борнмут
4 : 1
Лестер Сити
12.07.2020
12 июля 2020
вс
21:00
был в запасе
Борнмут
4
Лестер Сити
1
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
22:15
Арсенал
1 : 1
Лестер Сити
07.07.2020
07 июля 2020
вт
22:15
был в запасе
Арсенал
1
Лестер Сити
1
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
04.07.2020
04 июля 2020
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Лестер Сити
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 89' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Эвертон
2 : 1
Лестер Сити
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Эвертон
2
Лестер Сити
1
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:00
Лестер Сити
0 : 0
Брайтон & Хов
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:30
Уотфорд
1 : 1
Лестер Сити
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:30
минуты: 76' - 90'
Уотфорд
1
Лестер Сити
1
минуты: 76' - 90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
23:00
Норвич Сити
1 : 0
Лестер Сити
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 67'
Норвич Сити
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 67'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
51'
51'
51'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
87'
87'
87'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
87'
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
90'
90'
90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 4
Ливерпуль
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 76' - 90'
Лестер Сити
0
Ливерпуль
4
минуты: 76' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:30
Лестер Сити
2 : 1
Эвертон
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Арсенал
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
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