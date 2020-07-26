Хамза Чодури
№38
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 окт. 1997 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Лестер Сити
-:-
Манчестер Юнайтед
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
-
Манчестер Юнайтед
-
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
Тоттенхэм
3 : 0
Лестер Сити
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
0
был в запасе
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
Лестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:00
минуты: 71' - 90'
Лестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 71' - 90'
12.07.2020 12 июля 2020 вс 21:00
Борнмут
4 : 1
Лестер Сити
12.07.2020 12 июля 2020 вс 21:00
был в запасе
Борнмут
4
Лестер Сити
1
был в запасе
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:15
Арсенал
1 : 1
Лестер Сити
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:15
был в запасе
Арсенал
1
Лестер Сити
1
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 17:00
Лестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
04.07.2020 04 июля 2020 сб 17:00
минуты: 89' - 90'
Лестер Сити
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 89' - 90'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Эвертон
2 : 1
Лестер Сити
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
был в запасе
Эвертон
2
Лестер Сити
1
был в запасе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:00
Лестер Сити
0 : 0
Брайтон & Хов
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 14:30
Уотфорд
1 : 1
Лестер Сити
20.06.2020 20 июня 2020 сб 14:30
минуты: 76' - 90'
Уотфорд
1
Лестер Сити
1
минуты: 76' - 90'
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 23:00
Норвич Сити
1 : 0
Лестер Сити
28.02.2020 28 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 67'
Норвич Сити
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 67'
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
51'
51'
51'
14.02.2020 14 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
87'
87'
87'
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
87'
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
90'
90'
90'
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 23:00
Лестер Сити
0 : 4
Ливерпуль
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 23:00
минуты: 76' - 90'
Лестер Сити
0
Ливерпуль
4
минуты: 76' - 90'
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Лестер Сити
2 : 1
Эвертон
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Эвертон
1
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Арсенал
0
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
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