Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лайам Келли
№38
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рединг
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
22 нояб. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
84'
77'
84'
77'
84'
77'
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
23:05
84'
был в запасе
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Оксфорд
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Оксфорд
0
был в запасе