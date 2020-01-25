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Матч-центр
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Том Брэдшоу
№20
Нападающий
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
27 июля 1992 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
82'
82'
82'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
82'
был в запасе
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
был в запасе