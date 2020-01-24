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Матч-центр
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Сэм Уиннелл
№11
Нападающий
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 янв. 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
90'
90'
90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
90'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
минуты: 1' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
90'
90'
90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе