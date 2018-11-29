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Лента
Матч-центр
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Джек Хендри
№4
Защитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
7 мая 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Русенборг
0 : 1
Селтик
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Селтик
1
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Селтик
2 : 1
РБ Лейпциг
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Селтик
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
РБ Лейпциг
2 : 0
Селтик
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Селтик
0
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Зальцбург
3 : 1
Селтик
43'
43'
43'
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Селтик
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Селтик
1 : 0
Русенборг
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Селтик
1
Русенборг
0
был в запасе