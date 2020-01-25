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Лента
Матч-центр
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Маркус Харнесс
№22
Полузащитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 февр. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Портсмут
4
Барнсли
2
был в запасе
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
71'
71'
71'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
71'
минуты: 1' - 90'
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90'