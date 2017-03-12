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Лента
Матч-центр
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Калум Батчер
№16
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Тоттенхэм
6 : 0
Миллуолл
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
6
Миллуолл
0
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:00
Миллуолл
1 : 0
Лестер Сити
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90'
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Миллуолл
3 : 0
Борнмут
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Миллуолл
3
Борнмут
0
был в запасе