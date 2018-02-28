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Райан Дилэйни
№23
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
22:45
Тоттенхэм
6 : 1
Рочдейл
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
6
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90'
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
19:00
Рочдейл
2 : 2
Тоттенхэм
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рочдейл
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
06.02.2018
06 февр. 2018
вт
22:45
Рочдейл
1 : 0
Миллуолл
06.02.2018
06 февр. 2018
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рочдейл
1
Миллуолл
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Миллуолл
2 : 2
Рочдейл
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
2
Рочдейл
2
минуты: 1' - 90'