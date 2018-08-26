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Матч-центр
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Богдан Кузьменко
№16
Вратарь
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 мая 1999 (21) год
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
был в запасе
Мордовия
1
Чертаново
2
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе