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Максим Глушенков
№15
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июля 1999 (20) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 56'
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 56'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
62'
62'
62'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
62'
минуты: 1' - 64'
Арсенал
2
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 64'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
39'
39'
39'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
минуты: 1' - 68'
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 1' - 68'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
44'
44'
44'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
44'
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
88'
88'
88'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
88'
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Ахмат
4
минуты: 1' - 90'
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
минуты: 1' - 62'
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 62'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
84'
84'
84'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
минуты: 57' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 57' - 90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
минуты: 83' - 90'
Крылья Советов
1
Оренбург
1
минуты: 83' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Спартак
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Краснодар
2
Спартак
1
минуты: 90' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
Спартак
1 : 2
Оренбург
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Спартак
1
Оренбург
2
был в запасе