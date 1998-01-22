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Дмитрий Редькович
№4
Защитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1998 (22) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
был в запасе
Чертаново
1
Армавир
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Чертаново
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Зенит-2
1 : 2
Чертаново
40'
40'
40'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
Чертаново
1 : 1
Ротор
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
минуты: 64' - 90'
Чертаново
1
Ротор
1
минуты: 64' - 90'