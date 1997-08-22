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Александр Саплинов
№26
Нападающий
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 авг. 1997 (22) года
Рост
193
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
90'
90'
90'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 79'
Рубин
0
Ростов
0
минуты: 1' - 79'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Оренбург
0 : 0
Ростов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
Оренбург
0
Ростов
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 2
Уфа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
минуты: 81' - 90'
Ростов
1
Уфа
2
минуты: 81' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
64'
64'
64'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 72'
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 72'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Ростов
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 67'
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 87' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
минуты: 13' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 13' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Ростов
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
90'
90'
90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 87' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 65' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 65' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 79' - 90'
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 79' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 75' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 65' - 64'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 65' - 64'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
86'
86'
86'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 85' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 85' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 67' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 67' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
85'
85'
85'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
минуты: 77' - 90'
Ростов
2
Ахмат
1
минуты: 77' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 67'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 67'
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