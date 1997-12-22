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Роман Минаев
№77
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 дек. 1997 (22) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Уфа
0 : 0
Арсенал
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 90' - 90'
Уфа
0
Арсенал
0
минуты: 90' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
был в запасе
Урал
1
Арсенал
3
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
был в запасе
Арсенал
2
Крылья Советов
4
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
90'
90'
90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
минуты: 73' - 90'
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 73' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
был в запасе
Арсенал
1
Ахмат
3
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Арсенал
2
Спартак
3
минуты: 74' - 90'