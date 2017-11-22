Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Головня
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Кубань
3
Тюмень
1
был в запасе
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
0
Факел
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
1
Енисей
1
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:00
Спартак-2
3 : 1
Тюмень
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:00
был в запасе
Спартак-2
3
Тюмень
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Тюмень
3 : 1
Тамбов
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
3
Тамбов
1
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
15:00
Оренбург
3 : 0
Тюмень
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Оренбург
3
Тюмень
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Сибирь
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
4
Авангард
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'