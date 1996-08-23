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Александр Шепляков
№35
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1996 (23) года
Рост
200
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе