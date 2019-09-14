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Адиль Мухаметзянов
№18
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1998 (22) года
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Текстильщик
3 : 1
СКА-Хабаровск
33'
33'
33'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
33'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
07.07.2019
07 июля 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'