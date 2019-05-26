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Лента
Матч-центр
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Михаил Яковлев
№89
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 марта 1999 (21) год
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Рубин
0
был в запасе