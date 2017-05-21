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Александр Науменко
№94
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
69'
69'
69'
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 86'
Томь
1
Краснодар
5
минуты: 1' - 86'
17.05.2017
17 мая 2017
ср
15:00
Томь
0 : 2
Крылья Советов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
15:00
был в запасе
Томь
0
Крылья Советов
2
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
12:00
Томь
1 : 2
Ахмат
14.05.2017
14 мая 2017
вс
12:00
был в запасе
Томь
1
Ахмат
2
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Томь
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Спартак
1
Томь
0
был в запасе
01.05.2017
01 мая 2017
пн
13:00
Томь
0 : 2
Зенит
01.05.2017
01 мая 2017
пн
13:00
был в запасе
Томь
0
Зенит
2
был в запасе
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
19:30
Анжи
3 : 3
Томь
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
19:30
был в запасе
Анжи
3
Томь
3
был в запасе
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
15:00
Урал
1 : 0
Томь
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
15:00
минуты: 72' - 90'
Урал
1
Томь
0
минуты: 72' - 90'
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
15:00
Томь
2 : 2
Рубин
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
15:00
был в запасе
Томь
2
Рубин
2
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:30
Арсенал
3 : 0
Томь
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Арсенал
3
Томь
0
минуты: 84' - 90'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
Томь
1 : 0
Амкар
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
был в запасе
Томь
1
Амкар
0
был в запасе
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Томь
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
4
Томь
0
был в запасе
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
Томь
0 : 6
Ростов
03.03.2017
03 марта 2017
пт
19:00
был в запасе
Томь
0
Ростов
6
был в запасе