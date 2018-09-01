Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марк Карымов
№69
Защитник
Подписаться
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1998 (22) года
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
15:00
Томь
4 : 1
СКА-Хабаровск
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
3
Армавир
0
был в запасе
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
был в запасе
Томь
1
Балтика
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
15:00
Томь
1 : 0
Зенит-2
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Зенит-2
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
Томь
2 : 0
Ротор
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
был в запасе
Томь
2
Ротор
0
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
был в запасе
Томь
2
Факел
0
был в запасе