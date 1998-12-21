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Никита Гвинейский
№98
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 дек. 1998 (21) год
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
15:00
Томь
4 : 1
СКА-Хабаровск
3'
3'
3'
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
15:00
3'
минуты: 1' - 71'
Томь
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 71'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
минуты: 1' - 73'
Краснодар-2
1
Томь
1
минуты: 1' - 73'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
3
Армавир
0
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 76' - 90'
Томь
0
Нижний Новгород
1
минуты: 76' - 90'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
Томь
1 : 1
Балтика
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
15:00
минуты: 74' - 90'
Томь
1
Балтика
1
минуты: 74' - 90'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
15:00
Томь
1 : 0
Зенит-2
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Зенит-2
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
Томь
2 : 0
Ротор
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
минуты: 84' - 90'
Томь
2
Ротор
0
минуты: 84' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Химки
0
Томь
1
минуты: 82' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
был в запасе
Томь
2
Факел
0
был в запасе