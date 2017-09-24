Никита Зубчихин
№63
Вратарь
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Балтика
2 : 1
Томь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
был в запасе
Балтика
2
Томь
1
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 14:00
Томь
1 : 2
Спартак-2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Томь
1
Спартак-2
2
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 15:00
Томь
1 : 3
Шинник
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 15:00
был в запасе
Томь
1
Шинник
3
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
был в запасе
Томь
2
Волгарь
1
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
Томь
2 : 1
Химки
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
был в запасе
Томь
2
Химки
1
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Томь
2 : 1
Авангард
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Томь
2
Авангард
1
был в запасе