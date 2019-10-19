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Камиль Закиров
№99
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 нояб. 1998 (21) год
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
5
Рубин
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Сочи
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 89' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 63'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 63'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
минуты: 70' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 70' - 90'