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Владимир Михайлов
№15
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Сочи
2
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Нижний Новгород
2 : 1
Волгарь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Волгарь
1
был в запасе
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
0
Нижний Новгород
2
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Томь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Томь
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Кубань
3
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Факел
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Енисей
2
был в запасе