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Матч-центр
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Егор Седов
№33
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июня 1999 (21) год
Рост
194
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе