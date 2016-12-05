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Якуба Бамба
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
14:00
Амкар
3 : 0
Оренбург
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
14:00
минуты: 64' - 90'
Амкар
3
Оренбург
0
минуты: 64' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
минуты: 85' - 90'
ЦСКА
2
Оренбург
0
минуты: 85' - 90'
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
17:00
Уфа
1 : 0
Оренбург
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
17:00
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:30
Оренбург
1 : 1
Локомотив
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:30
был в запасе
Оренбург
1
Локомотив
1
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
Краснодар
3 : 3
Оренбург
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
был в запасе
Краснодар
3
Оренбург
3
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Крылья Советов
0
был в запасе
24.10.2016
24 окт. 2016
пн
19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
24.10.2016
24 окт. 2016
пн
19:30
был в запасе
Зенит
1
Оренбург
0
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
был в запасе
Оренбург
3
Томь
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Ахмат
2 : 1
Оренбург
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Ахмат
2
Оренбург
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
12:00
Оренбург
0 : 1
Урал
45'
45'
45'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 61'
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 61'
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
17:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
17:00
минуты: 72' - 90'
Оренбург
1
Спартак
3
минуты: 72' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Оренбург
0 : 0
Анжи
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 26'
Оренбург
0
Анжи
0
минуты: 1' - 26'
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
13:00
Оренбург
1 : 1
Рубин
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 89'
Оренбург
1
Рубин
1
минуты: 1' - 89'
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
17:30
Оренбург
0 : 0
Амкар
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
17:30
минуты: 1' - 75'
Оренбург
0
Амкар
0
минуты: 1' - 75'
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Оренбург
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 86'
30.07.2016
30 июля 2016
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Оренбург
30.07.2016
30 июля 2016
сб
21:30
минуты: 1' - 79'
Ростов
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 79'