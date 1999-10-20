Николай Поярков
№71
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1999 (20) лет
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
был в запасе
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
ЦСКА
1 : 1
Рубин
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
был в запасе
ЦСКА
1
Рубин
1
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
был в запасе
Рубин
1
Краснодар
0
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
Рубин
1 : 0
Оренбург
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
был в запасе
Рубин
1
Оренбург
0
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020 01 июля 2020 ср 15:00
минуты: 79' - 90'
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 79' - 90'
27.06.2020 27 июня 2020 сб 17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020 27 июня 2020 сб 17:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
2
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
01.03.2020 01 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Тамбов
0
Рубин
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 78'
Рубин
1
Зенит
2
минуты: 1' - 78'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
7'
7'
7'
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе