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Матч-центр
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Николай Поярков
№71
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1999 (20) лет
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
ЦСКА
1 : 1
Рубин
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
ЦСКА
1
Рубин
1
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Рубин
1
Краснодар
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Рубин
1 : 0
Оренбург
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
Рубин
1
Оренбург
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
минуты: 79' - 90'
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 79' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
2
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Рубин
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 78'
Рубин
1
Зенит
2
минуты: 1' - 78'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
7'
7'
7'
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Спартак
0
Рубин
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе