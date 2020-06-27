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Матч-центр
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Якоб Брун-Ларсен
№34
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Дания
Дата рождения
19 сент. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Боруссия
0 : 4
Хоффенхайм
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
минуты: 70' - 90'
Боруссия
0
Хоффенхайм
4
минуты: 70' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 0
Унион
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Хоффенхайм
4
Унион
0
минуты: 74' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
Аугсбург
1 : 3
Хоффенхайм
17.06.2020
17 июня 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 54'
Аугсбург
1
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 54'
12.06.2020
12 июня 2020
пт
21:30
Хоффенхайм
0 : 2
РБ Лейпциг
12.06.2020
12 июня 2020
пт
21:30
минуты: 68' - 90'
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
2
минуты: 68' - 90'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 37'
Майнц
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 37'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 52'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 1' - 52'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 1
Хоффенхайм
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Герта
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Хоффенхайм
0
Герта
3
минуты: 66' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Бавария
6
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
3
Боруссия
5
был в запасе
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Бавария
4
Боруссия
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Вольфсбург
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Боруссия
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе
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